ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐᲗᲣᲠᲥᲔᲗᲘᲙᲣᲚᲢᲣᲠᲐᲡᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲝ ᲤᲐᲥᲢᲔᲑᲘᲛᲝᲡᲐᲖᲠᲔᲑᲐ
თურქული ზღვის კუ „Tuba“ ეგეოსისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებზეა
თანამგზავრული მონაცემები აჩვენებს, რომ ადრიატიკის ზღვისკენ განხორციელებული წინა მოგზაურობისგან განსხვავებით, ბოლო მიგრაციის დროს ზღვის კუ სახელად „Tuba“ ძირითადად თურქეთის წყლებში დარჩა.
თურქული ზღვის კუ „Tuba“ ეგეოსისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებზეა
გაერო: აშშ-ის ინტერვენციამ ვენესუელაში საერთაშორისო სამართალი შელახა
ხელოვნური ინტელექტის ხუთი ტრანსფორმაცია, რომელმაც 2025 წელს ყველასთვის ყველაფერი შეცვალა
რევოლუციის ძრავა: ემბარგოებით შექმნილი, თურქეთის თავდაცვის გიგანტი Aselsan-ი 50 წლის გახდა
ირანმა მოსადის ჯაშუშობის ბრალდებით ერთი პირი სიკვდილით დასაჯა
ისრაელის სასარგებლოდ განხორციელებული საჯაშუშო საქმიანობის აღსაკვეთად, ირანი აპატიმრებს და სიკვდილით სჯის პირებს, რომლებიც მოსადთან თანამშრომლობაში არიან ეჭვმიტანილნი.
ირანმა მოსადის ჯაშუშობის ბრალდებით ერთი პირი სიკვდილით დასაჯა
ᲛᲝᲡᲐᲖᲠᲔᲑᲐ
opinion
სირიამ სდძ-ს თავდასხმების შემდეგ ალეპოს აეროპორტში ფრენები შეაჩერა
სირიის საავიაციო უწყებებმა ალეპოში განხორციელებული თავდასხმების შემდეგ ფრენები 24 საათით შეაჩერეს
სირიამ სდძ-ს თავდასხმების შემდეგ ალეპოს აეროპორტში ფრენები შეაჩერა
ტრამპი გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სხვადასხვა ვარიანტს განიხილავს
თეთრმა სახლმა განაცხადა: „პრეზიდენტი და მისი გუნდი განიხილავენ სხვადასხვა ვარიანტს ამ მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად და, რა თქმა უნდა, აშშ-ის არმიის გამოყენება ყოველთვის არის ვარიანტი, რომელიც მთავარსარდლის ბრძანებაზეა დამოკიდებულ
ტრამპი გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სხვადასხვა ვარიანტს განიხილავს
ევროპის ზოგიერთ რეგიონში ძლიერი სიცივის ტალღა მგზავრობას აფერხებს
ჰოლანდიაში ასობით ავიარეისი გაუქმდა, საფრანგეთში მოყინულ გზებზე ავარიების შედეგად ხუთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო გაერთიანებულმა სამეფომ გააფრთხილა მოსახლეობა, რომ ზამთრის მკაცრი პირობები ამ კვირაშიც გაგრძელდება.
ევროპის ზოგიერთ რეგიონში ძლიერი სიცივის ტალღა მგზავრობას აფერხებს
მეტი
ევროპა მხარს უჭერს დანიას და უარყოფს ტრამპის მცდელობას გრენლანდიაზე კონტროლის დამყარების შესახებ
ევროპა მხარს უჭერს დანიას და უარყოფს ტრამპის მცდელობას გრენლანდიაზე კონტროლის დამყარების შესახებ
მაშინ როდესაც პრეზიდენტ ტრამპის მაღალჩინოსანი მრჩეველი ამტკიცებს, რომ არცერთი ქვეყანა არ დაუპირისპირდება ვაშინგტონს გრენლანდიის გამო, ევროპელი ლიდერები ხაზს უსვამენ გრენლანდიის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და უფლებას - თავად განსაზღვროს საკუთ
პოლიტიკა
ევროკავშირის 26 ქვეყანა საერთაშორისო სამართლის პატივისცემისკენ მოუწოდებს
მადუროს მხარდამჭერებმა კარაკასში მიტინგი გამართეს და სკანდირებდნენ: „გაათავისუფლეთ ჩვენი პრეზიდენტი“
ვენესუელის დროებითმა პრეზიდენტმა, მადუროს დაკავების შემდეგ აშშ-ს თანამშრომლობისკენ მოუწოდა
ესპანეთი და ლათინური ამერიკის ქვეყნები ვენესუელაში აშშ-ის „სამხედრო ინტერვენციას“ ეწინააღმდეგებიან
ვიდეო გალერეა
ანჯელინა ჯოლი ეგვიპტეში, ღაზის საზღვართან, რაფას სასაზღვრო გამშვებ პუნქტს ეწვია
00:32
ისრაელელმა ჯარისკაცებმა ახალი წლის აღნიშვნისას ღაზის სექტორს ცეცხლი გაუხსნეს
00:20
ტრამპმა განაცხადა, რომ პეტრო თავს უნდა გაუფრთხილდეს
00:49
თეთრმა სახლმა მადუროს კამერების წინ დაკავების კადრები გამოაქვეყნა
00:11
ჯეკი ჩანმა ღაზაში პალესტინელი ბავშვების ტანჯვაზე ისაუბრა
00:36
კულტურა
ლეო XIV-მ, პაპის სტატუსით, პირველად აღავლინა საშობაო ღამის მესა
„პალესტინა 36“ ოსკარის საერთაშორისო სრულმეტრაჟიანი ფილმის კატეგორიის მოკლე სიაში მოხვდა
ისლანდია მეხუთე ევროპული ქვეყანა გახდა, რომელიც ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს გამოეთიშა
საბალენკა: სპორტში ქალების მიერ ტრანს სპორტსმენებთან შეჯიბრება „სამართლიანი არ არის“
პოდკასტი
დღის ამბები | 07.01.2026
04:00
ფუტკრების მასობრივი სიკვდილიანობა ეკოსისტემას არღვევს
07:13
„მამაცი ახალი სამყარო: ხელოვნური ინტელექტის მმართველობა“
05:44
სალეპი: ზამთრის ზღაპარი ოსმალეთის პერიოდიდან დღემდე
09:11
ზამთრის სამზადისი: თურქულ სამზარეულოში შენარჩუნებული ტრადიცია
09:41
აღმოაჩინეთ
თურქეთი მიესალმება იემენში საბჭოს ძალისხმევას სტაბილურობის აღსადგენად
ანგარიში: აშშ-ის თავდასხმების შედეგად ვენესუელაში სულ მცირე 40 ადამიანი დაიღუპა
ნიუ-იორკის მერმა მამდანიმ განაცხადა, რომ ვენესუელის ოპერაციის წინააღმდეგ ტრამპს დაურეკა
უკრაინამ, რუსული ძალების წინსვლის ფონზე, ფრონტის ორ რეგიონში ბავშვების ევაკუაციის ბრძანება გასცა
თურქეთში ახალი ოპერაციების ფარგლებში „დეაშის“ წევრობაში ეჭვმიტანილი ათობით ადამიანი დააკავეს
აშშ-ის პრეზიდენტის თავდასხმის გაფრთხილების შემდეგ კარაკასში აფეთქებების ხმა გაისმა
ერდოღანმა განაცხადა, რომ ღაზაში არსებული ტანჯვა უპასუხოდ არ დარჩება
ისრაელმა 2025 წელს 42 პალესტინელი ჟურნალისტი დააკავა, მათ შორის 8 ქალი
მადურომ განაცხადა, რომ იგი ღიაა აშშ-სთან ნარკოტიკების კონტრაბანდის საკითხზე მოსალაპარაკებლად
ირანში ეკონომიკური სირთულეების გამო დაწყებულ პროტესტებში ექვსი ადამიანი დაიღუპა
ჰაქან ფიდანი და იბრაჰიმ ქალინი ანკარაში უკრაინის თავდაცვის მაღალჩინოსან უმეროვს შეხვდნენ
ნიუ-იორკის მერმა მამდანიმ მოვალეობის შესრულება ისტორიული ცერემონიით დაიწყო
ისრაელის არმიამ, ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად, ღაზის მრავალი რაიონი დაბომბა
შვეიცარიის სამთო-სათხილამურო კურორტის ბარში გაჩენილი ხანძრის შედეგად ათეულობით ადამიანი დაღუპა
ზოჰრან მამდანიმ უფლებამოსილების შესრულებას ყურანზე ფიცის დადებით შეუდგა