ᲛᲝᲡᲐᲖᲠᲔᲑᲐ
თურქულმა „Kızılelma-მ“ საჰაერო ძალა სამუდამოდ შეცვალა
უპილოტო საბრძოლო თვითმფრინავმა მსოფლიოში პირველი დადასტურებული „ჰაერი-ჰაერი“ ტიპის განადგურება განახორციელა, რამაც გლობალური საჰაერო ძალის სტრუქტურა გარდაქმნა და ავტონომიურ საბრძოლო ავიაციაზე გადასვლა დააჩქარა.
ტრამპი გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სხვადასხვა ვარიანტს განიხილავს
თეთრმა სახლმა განაცხადა: „პრეზიდენტი და მისი გუნდი განიხილავენ სხვადასხვა ვარიანტს ამ მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად და, რა თქმა უნდა, აშშ-ის არმიის გამოყენება ყოველთვის არის ვარიანტი, რომელიც მთავარსარდლის ბრძანებაზეა დამოკიდებულ
ევროპა მხარს უჭერს დანიას და უარყოფს ტრამპის მცდელობას გრენლანდიაზე კონტროლის დამყარების შესახებ
მაშინ როდესაც პრეზიდენტ ტრამპის მაღალჩინოსანი მრჩეველი ამტკიცებს, რომ არცერთი ქვეყანა არ დაუპირისპირდება ვაშინგტონს გრენლანდიის გამო, ევროპელი ლიდერები ხაზს უსვამენ გრენლანდიის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და უფლებას - თავად განსაზღვროს საკუთ
პოლიტიკა
ვიდეო გალერეა
ანჯელინა ჯოლი ეგვიპტეში, ღაზის საზღვართან, რაფას სასაზღვრო გამშვებ პუნქტს ეწვია
ანჯელინა ჯოლი ეგვიპტეში, ღაზის საზღვართან, რაფას სასაზღვრო გამშვებ პუნქტს ეწვია
ისრაელელმა ჯარისკაცებმა ახალი წლის აღნიშვნისას ღაზის სექტორს ცეცხლი გაუხსნეს
ისრაელელმა ჯარისკაცებმა ახალი წლის აღნიშვნისას ღაზის სექტორს ცეცხლი გაუხსნეს
ტრამპმა განაცხადა, რომ პეტრო თავს უნდა გაუფრთხილდეს
ტრამპმა განაცხადა, რომ პეტრო თავს უნდა გაუფრთხილდეს
თეთრმა სახლმა მადუროს კამერების წინ დაკავების კადრები გამოაქვეყნა
თეთრმა სახლმა მადუროს კამერების წინ დაკავების კადრები გამოაქვეყნა
ჯეკი ჩანმა ღაზაში პალესტინელი ბავშვების ტანჯვაზე ისაუბრა
ჯეკი ჩანმა ღაზაში პალესტინელი ბავშვების ტანჯვაზე ისაუბრა
კულტურა
