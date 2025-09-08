დღის ამბები | 08.09.2025

8 სექტემბერი 2025
ჰამასი: მზად ვართ აშშ-ის შუამავლობით ღაზის სექტორისთვის ახალ სამშვიდობო წინადადებაზე მოლაპარაკებებისთვის
ტრამპი: ევროპელი ლიდერები ამ კვირაში აშშ-ს ეწვევიან რუსეთ-უკრაინის ომის განსახილველად
ისრაელმა სირიის გოლანის მაღლობებზე ახალი საწვრთნელი კომპლექსი გახსნა, ლიბანში ომის სიმულაციისთვის
ისრაელის შინ ბეტის ყოფილი ხელმძღვანელი გერმანელი მემკვიდრის შვილების გატაცების გეგმაში იყო ჩართული
დაახლოებით 900 ადამიანი დააკავეს ლონდონში გამართული აქციის დროს, სახელწოდებით "აიკრძალოს აკრძალვა", რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ინგლისის მიერ "პალესტინის მოქმედების" აკრძალვას.