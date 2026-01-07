ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲡᲘᲠᲘᲐ

ახალი სირია

სირია: „ისრაელს არ სურს ერთიანი და სტაბილური სირიის არსებობა“
სირიის ინფორმაციის მინისტრმა, ჰამზა მუსტაფამ გააფრთხილა, რომ ისრაელი სირიის დანაწევრებას ცდილობს სამხრეთში მდებარე ქალაქ სუვეიდაში ადგილობრივი დრუზი ლიდერის, ჰიქმეთ ალ-ჰიჯრის მხარდაჭერით.
სირია: „ისრაელს არ სურს ერთიანი და სტაბილური სირიის არსებობა“
OPINION
opinion
სირია ასადის შემდგომ პირველ საპარლამენტო არჩევნებს სექტემბერში ჩაატარებს
სირია ასადის შემდგომ პირველ საპარლამენტო არჩევნებს სექტემბერში ჩაატარებს
სირია ასადის შემდგომ პირველ საპარლამენტო არჩევნებს სექტემბერში ჩაატარებს
სირიამ და საუდის არაბეთმა 6,4 მილიარდი დოლარის ღირებულების შეთანხმება გააფორმეს
სირიამ და საუდის არაბეთმა 6,4 მილიარდი დოლარის ღირებულების შეთანხმება გააფორმეს
სირიამ და საუდის არაბეთმა 6,4 მილიარდი დოლარის ღირებულების შეთანხმება გააფორმეს
სირიის მთავრობამ, სუვეიდაში, ჩარჩენილი ოჯახების ევაკუაციისთვის ავტობუსები გაგზავნა
სირიის მთავრობამ, სუვეიდაში, ჩარჩენილი ოჯახების ევაკუაციისთვის ავტობუსები გაგზავნა
სირიის მთავრობამ, სუვეიდაში, ჩარჩენილი ოჯახების ევაკუაციისთვის ავტობუსები გაგზავნა
ჯევდეთ ილმაზი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას შეხვდა
ჯევდეთ ილმაზი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას შეხვდა
ჯევდეთ ილმაზი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას შეხვდა
თურქეთი, ენერგეტიკული შეთანხმების ფარგლებში, სირიას გაზსა და ელექტროენერგიას მიაწვდის
თურქეთი, ენერგეტიკული შეთანხმების ფარგლებში, სირიას გაზსა და ელექტროენერგიას მიაწვდის
თურქეთი, ენერგეტიკული შეთანხმების ფარგლებში, სირიას გაზსა და ელექტროენერგიას მიაწვდის