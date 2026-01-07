ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲡᲘᲠᲘᲐ
ახალი სირია
სირია: „ისრაელს არ სურს ერთიანი და სტაბილური სირიის არსებობა“
სირიის ინფორმაციის მინისტრმა, ჰამზა მუსტაფამ გააფრთხილა, რომ ისრაელი სირიის დანაწევრებას ცდილობს სამხრეთში მდებარე ქალაქ სუვეიდაში ადგილობრივი დრუზი ლიდერის, ჰიქმეთ ალ-ჰიჯრის მხარდაჭერით.
მაკრონმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი სირიის მიმართ სანქციების „ეტაპობრივად მოხსნას“ მიჰყვება
საუდის არაბეთი და კატარი სირიის მსოფლიო ბანკის 15 მილიონი დოლარის ვალს დაფარავენ
ოფიციალური წყაროს თანახმად, ასადის ციხეებში დაახლოებით 2000 პალესტინელი პატიმარი გაუჩინარდა
დამხობილი რეჟიმის ძალებმა ლატაკიასა და მის შემოგარენში სირიის არმიას შეუტიეს
„მხოლოდ სიკვდილი მინდოდა“: გადარჩენილი პატიმარი ასადის ციხეებში წამებას ამჟღავნებს
სირია ასადის შემდგომ პირველ საპარლამენტო არჩევნებს სექტემბერში ჩაატარებს
სირიამ და საუდის არაბეთმა 6,4 მილიარდი დოლარის ღირებულების შეთანხმება გააფორმეს
სირიის მთავრობამ, სუვეიდაში, ჩარჩენილი ოჯახების ევაკუაციისთვის ავტობუსები გაგზავნა
ჯევდეთ ილმაზი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას შეხვდა
თურქეთი, ენერგეტიკული შეთანხმების ფარგლებში, სირიას გაზსა და ელექტროენერგიას მიაწვდის
