ხელოვნური ინტელექტის ხუთი ტრანსფორმაცია, რომელმაც 2025 წელს ყველასთვის ყველაფერი შეცვალა
2025-დან 2026 წელში შესვლისას, ხელოვნური ინტელექტის გასული წლის შეტევამ ჩუმად არია ბიზნესი, კულტურა და ძალაუფლების ბალანსი, და კონტროლისთვის გაცილებით მძაფრი ბრძოლა გააჩაღა. აი, ის დიდი გარღვევები, რომლებმაც ეს გარდაუვალი გახადა.
თურქეთი მიზნად ისახავს გახდეს მსხვილი მოთამაშე გლობალურ იშვიათ მიწათა ელემენტების ბაზარზე
აშშ-ჩინეთს შორის მზარდი სავაჭრო ომის დროს თურქეთში აღმოჩენილი იშვიათ მიწათა ელემენტების დიდი საბადოები, შესაძლოა, თურქეთს მაღალტექნოლოგიური საკომუნიკაციო და თავდაცვითი პროდუქტების წამყვან მწარმოებლად ჩამოყალიბებაში დაეხმაროს.