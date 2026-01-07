FEATURES DETAIL
2025-დან 2026 წელში შესვლისას, ხელოვნური ინტელექტის გასული წლის შეტევამ ჩუმად არია ბიზნესი, კულტურა და ძალაუფლების ბალანსი, და კონტროლისთვის გაცილებით მძაფრი ბრძოლა გააჩაღა. აი, ის დიდი გარღვევები, რომლებმაც ეს გარდაუვალი გახადა.
ხელოვნური ინტელექტის ხუთი ტრანსფორმაცია, რომელმაც 2025 წელს ყველასთვის ყველაფერი შეცვალა
თურქული კომპანია ამჟამად მსოფლიოს საუკეთესოთა შორისაა და ავითარებს უახლეს თავდაცვით ტექნოლოგიებს, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გადის ექსპორტზე.
რევოლუციის ძრავა: ემბარგოებით შექმნილი, თურქეთის თავდაცვის გიგანტი Aselsan-ი 50 წლის გახდა
თურქეთის მაღალი ტვირთამწეობის მქონე სატვირთო უპილოტო საფრენი აპარატები, ვიეტნამში წყალდიდობისას ჩარჩენილი დაზარალებულის ევაკუაციის შემდეგ, სამაშველო ოპერაციებში მათი გამოყენების მნიშვნელობას უსვამენ ხაზს.
თურქული თავდაცვის კომპანიები ბუნებრივი კატასტროფების დროს გამოსაყენებლად უპილოტოებს ქმნიან
ზაფხულის დასასრულს, თურქი ქალები თავიანთ სამზარეულოებსა და აივნებს სეზონურ სახელოსნოებად გარდაქმნიან, სადაც ზამთრისთვის პომიდორს, წიწაკას, ხილსა და სხვადასხვა მარცვლეულს ინახავენ.
ზამთარი მოდის: თურქულ სამზარეულოებში მრავალსაუკუნოვანი სეზონური ტრადიციები კვლავაც ცოცხალია
აშშ-ჩინეთს შორის მზარდი სავაჭრო ომის დროს თურქეთში აღმოჩენილი იშვიათ მიწათა ელემენტების დიდი საბადოები, შესაძლოა, თურქეთს მაღალტექნოლოგიური საკომუნიკაციო და თავდაცვითი პროდუქტების წამყვან მწარმოებლად ჩამოყალიბებაში დაეხმაროს.
თურქეთი მიზნად ისახავს გახდეს მსხვილი მოთამაშე გლობალურ იშვიათ მიწათა ელემენტების ბაზარზე