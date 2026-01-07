ᲙᲣᲚᲢᲣᲠᲐ
ლეო XIV-მ, პაპის სტატუსით, პირველად აღავლინა საშობაო ღამის მესა
ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით, პაპმა ლეო XIV-მ მატერიალიზმი გააკრიტიკა და გააჟღერა გზავნილი, რომელიც დამკვირვებლების მიერ ეკლესიის ძველ ტრადიციებთან დაბრუნებად შეფასდა.
TRT-მ EBU-ს შეხვედრა „ევროვიზიაში“ ისრაელის მონაწილეობასთან დაკავშირებული კამათის გამო დატოვა
ევროპელმა მაუწყებლებმა დაგმეს ისრაელის მონაწილეობა „ევროვიზიის სიმღერის კონკურსში“ იმ ფონზე, როდესაც ის ღაზაში გენოციდს აგრძელებს. ევროპის რამდენიმე ქვეყანამ განაცხადა, რომ „ევროვიზია 2026“-ს ბოიკოტს გამოუცხადებს.
„პალესტინა 36“ ოსკარის საერთაშორისო სრულმეტრაჟიანი ფილმის კატეგორიის მოკლე სიაში მოხვდა
TRT-ის კოპროდუქციით შექმნილი „პალესტინა 36“ ოსკარის საერთაშორისო სრულმეტრაჟიანი ფილმის კატეგორიის მოკლე სიაში მოხვდა
ისლანდია მეხუთე ევროპული ქვეყანა გახდა, რომელიც ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს გამოეთიშა
ისლანდია იმ ქვეყნებს შორის იყო, რომლებმაც გასულ კვირას კონკურსში ისრაელის მონაწილეობის საკითხზე კენჭისყრის ჩატარება მოითხოვეს.
საბალენკა: სპორტში ქალების მიერ ტრანს სპორტსმენებთან შეჯიბრება „სამართლიანი არ არის“
ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსოფლიოს სხვადასხვა სპორტულმა ფედერაციამ დაიწყო მუშაობა ან შეცვალა არსებული წესები, რათა აეკრძალათ ელიტარულ ქალთა სპორტულ კატეგორიებში ასპარეზობა ნებისმიერი პირისთვის, რომელმაც გარდატეხის ასაკი მამრობითი სქესის წარმომადგენლ
თურქეთი აშშ-დან ჩამოტანილი ანატოლიური არტეფაქტების დაბრუნებას მიესალმება
ნიუ-იორკში გამართულმა გადაცემის ცერემონიამ ანკარის მიერ საზღვარგარეთ კონტრაბანდული გზით გატანილი არტეფაქტების დაბრუნების კამპანიაში ახალი გამარჯვება აღნიშნა.
საფრანგეთმა დაახლოებით ათი წლის შემდეგ მონღოლეთს მოპარული დინოზავრის ჩონჩხი დაუბრუნა
70 მილიონი წლის წინანდელი „არაჩვეულებრივი“ ტარბოზავრ ბატაარის (Tarbosaurus bataar) ნარჩენები, გობის უდაბნოდან მოპარვისა და საფრანგეთში აღმოჩენის შემდეგ, სამშობლოს უბრუნდება. გობის უდაბნო ის ადგილია, სადაც მონღოლეთი ნამარხების კონტრაბანდას დიდი ხანია
