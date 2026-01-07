ᲛᲝᲡᲐᲖᲠᲔᲑᲐ
TRT-მ EBU-ს შეხვედრა „ევროვიზიაში“ ისრაელის მონაწილეობასთან დაკავშირებული კამათის გამო დატოვა
ევროპელმა მაუწყებლებმა დაგმეს ისრაელის მონაწილეობა „ევროვიზიის სიმღერის კონკურსში“ იმ ფონზე, როდესაც ის ღაზაში გენოციდს აგრძელებს. ევროპის რამდენიმე ქვეყანამ განაცხადა, რომ „ევროვიზია 2026“-ს ბოიკოტს გამოუცხადებს.
TRT-მ EBU-ს შეხვედრა „ევროვიზიაში“ ისრაელის მონაწილეობასთან დაკავშირებული კამათის გამო დატოვა
ევროპელმა მაუწყებლებმა დაგმეს ისრაელის მონაწილეობა „ევროვიზიის სიმღერის კონკურსში“ იმ ფონზე, როდესაც ის ღაზაში გენოციდს აგრძელებს. ევროპის რამდენიმე ქვეყანამ განაცხადა, რომ „ევროვიზია 2026“-ს ბოიკოტს გამოუცხადებს.
საბალენკა: სპორტში ქალების მიერ ტრანს სპორტსმენებთან შეჯიბრება „სამართლიანი არ არის“
ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსოფლიოს სხვადასხვა სპორტულმა ფედერაციამ დაიწყო მუშაობა ან შეცვალა არსებული წესები, რათა აეკრძალათ ელიტარულ ქალთა სპორტულ კატეგორიებში ასპარეზობა ნებისმიერი პირისთვის, რომელმაც გარდატეხის ასაკი მამრობითი სქესის წარმომადგენლ
საფრანგეთმა დაახლოებით ათი წლის შემდეგ მონღოლეთს მოპარული დინოზავრის ჩონჩხი დაუბრუნა
70 მილიონი წლის წინანდელი „არაჩვეულებრივი“ ტარბოზავრ ბატაარის (Tarbosaurus bataar) ნარჩენები, გობის უდაბნოდან მოპარვისა და საფრანგეთში აღმოჩენის შემდეგ, სამშობლოს უბრუნდება. გობის უდაბნო ის ადგილია, სადაც მონღოლეთი ნამარხების კონტრაბანდას დიდი ხანია