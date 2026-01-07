OPINION
თურქეთის ადგილობრივი წარმოების ბალისტიკურმა რაკეტამ, „ტაიფუნმა“ ტესტირება წარმატებით გაიარა
სერიულ წარმოებაში ჩაშვებულმა შორ მანძილზე მოქმედმა ბალისტიკურმა სარაკეტო სისტემა „ტაიფუნმა“ მორიგი ტესტირება წარმატებით დაასრულა. ოფიციალური პირების განცხადებით, პროგრამა აძლიერებს თურქეთის შემაკავებელ ძალას და აფართოებს მის თავდაცვისუნარიანობას.
გიორგუნი: ესპანეთთან გაფორმებული HÜRJET-ის შეთანხმება ახალ საექსპორტო შესაძლებლობებს ქმნის
თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თავდაცვის მრეწველობის სამმართველოს ხელმძღვანელმა, ჰალუქ გიორგუნმა განაცხადა, რომ შეთანხმება სცილდება მხოლოდ თვითმფრინავების გაყიდვას და მოიცავს სისტემებსა და გრძელვადიან თანამშრომლობას.
თურქეთმა მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის კატასტროფებისადმი მზადყოფნის პირველი ეროვნული პროგრამა დაიწყო
თურქეთი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის AFAD-ის მიერ ინიცირებული ახალი ეროვნული პროგრამა მიზნად ისახავს, 4-დან 8 წლამდე ასაკის ბავშვებს თამაშის, სიმღერისა და ხელოვნების საშუალებით კლიმატური და კატასტროფების რისკების გაგებაში დაეხმაროს.
ჩინეთში სოციალურ მედიაში „ერთშვილიანი პოლიტიკის“ კრიტიკამ იმატა
ჩინეთში „ერთშვილიანი პოლიტიკის“ ერთ-ერთი ყოფილი ავტორის გარდაცვალებამ ინტერნეტსივრცეში რისხვის ტალღა გამოიწვია; მაშინ, როდესაც ქვეყანა ღრმა დემოგრაფიულ კრიზისს ებრძვის, მოსახლეობის იძულებითი კონტროლის შესახებ მწარე მოგონებები კვლავ გაცოცხლდა.
წამოაყენეს წინადადება შეიქმნას კომისა, რომელიც თურქეთის იშვიათი მიწის ელემენტების პოტენციალს მართავს
იშვიათი მიწის ელემენტებისა და კრიტიკული მინერალების გლობალური ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის ზრდის ფონზე, სექტორის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ თურქეთის სამთო პოტენციალის შესაფასებლად სამართლებრივი სტრუქტურის შექმნაა საჭირო.