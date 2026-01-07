ᲛᲡᲝᲤᲚᲘᲝ

ტრამპი გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სხვადასხვა ვარიანტს განიხილავს
თეთრმა სახლმა განაცხადა: „პრეზიდენტი და მისი გუნდი განიხილავენ სხვადასხვა ვარიანტს ამ მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად და, რა თქმა უნდა, აშშ-ის არმიის გამოყენება ყოველთვის არის ვარიანტი, რომელიც მთავარსარდლის ბრძანებაზეა დამოკიდებულ
ევროპის ზოგიერთ რეგიონში ძლიერი სიცივის ტალღა მგზავრობას აფერხებს
ჰოლანდიაში ასობით ავიარეისი გაუქმდა, საფრანგეთში მოყინულ გზებზე ავარიების შედეგად ხუთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო გაერთიანებულმა სამეფომ გააფრთხილა მოსახლეობა, რომ ზამთრის მკაცრი პირობები ამ კვირაშიც გაგრძელდება.
გაერო: აშშ-ის ინტერვენციამ ვენესუელაში საერთაშორისო სამართალი შელახა
გაერო აფრთხილებს, რომ ვაშინგტონის ქმედებები კარაკასში ვენესუელის კრიზისის კიდევ უფრო გაღრმავების რისკს შეიცავს და ძალის ცალმხრივი გამოყენების სახიფათო პრეცედენტს ქმნის.
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი: ეპშტეინთან დაკავშირებული 2 მილიონზე მეტი დოკუმენტი შესწავლის პროცესშია
ეპშტეინის საქმე აშშ-ში კვლავ რჩება პოლიტიკურად საკამათო საკითხად. საკანონმდებლო ორგანოები და მსხვერპლთა უფლებადამცველები მეტ გამჭვირვალობას მოითხოვენ
ბელუჯისტანსა და ჰაიბერ-პახტუნხვაში თავდასხმების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა, 25 კი დაიჭრა
ბოლო თავდასხმები ხაიბერ-პახტუნხვას პროვინციაში ოთხი პოლიციელის მკვლელობიდან ერთი დღის შემდეგ მოხდა
ევროპა მხარს უჭერს დანიას და უარყოფს ტრამპის მცდელობას გრენლანდიაზე კონტროლის დამყარების შესახებ
მაშინ როდესაც პრეზიდენტ ტრამპის მაღალჩინოსანი მრჩეველი ამტკიცებს, რომ არცერთი ქვეყანა არ დაუპირისპირდება ვაშინგტონს გრენლანდიის გამო, ევროპელი ლიდერები ხაზს უსვამენ გრენლანდიის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და უფლებას - თავად განსაზღვროს საკუთ
