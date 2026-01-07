ტრამპი გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სხვადასხვა ვარიანტს განიხილავს
თეთრმა სახლმა განაცხადა: „პრეზიდენტი და მისი გუნდი განიხილავენ სხვადასხვა ვარიანტს ამ მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად და, რა თქმა უნდა, აშშ-ის არმიის გამოყენება ყოველთვის არის ვარიანტი, რომელიც მთავარსარდლის ბრძანებაზეა დამოკიდებულ
6.2 მაგნიტუდის მიწისძვრამ იაპონიის დასავლეთი შეძრა, ცუნამის გაფრთხილება არ გამოცხადებულა
იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ცნობით, მიწისძვრა შიმანეს პრეფექტურის აღმოსავლეთ ნაწილში, დაახლოებით 10 კილომეტრის სიღრმეზე მოხდა.
ევროპა მხარს უჭერს დანიას და უარყოფს ტრამპის მცდელობას გრენლანდიაზე კონტროლის დამყარების შესახებ
მაშინ როდესაც პრეზიდენტ ტრამპის მაღალჩინოსანი მრჩეველი ამტკიცებს, რომ არცერთი ქვეყანა არ დაუპირისპირდება ვაშინგტონს გრენლანდიის გამო, ევროპელი ლიდერები ხაზს უსვამენ გრენლანდიის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და უფლებას - თავად განსაზღვროს საკუთ