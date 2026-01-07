ᲝᲛᲘ ᲦᲐᲖᲐᲨᲘ

ისრაელმა 2025 წელს 42 პალესტინელი ჟურნალისტი დააკავა, მათ შორის 8 ქალი
პალესტინელ ჟურნალისტთა პროფკავშირის ანგარიშის თანახმად, ისრაელმა აქცენტი „რაოდენობრივი მიზნობრიობიდან თვისობრივ მიზნობრიობაზე“ გადაიტანა.
ჯანმო: ღაზაში ძლიერი წვიმების შედეგად, ბოლო 24 საათში სულ მცირე 10 ადამიანი დაიღუპა
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (ჯანმო) კვლავ აწყდება სირთულეებს ღაზაში ლაბორატორიული რეაგენტებისა და სადიაგნოსტიკო აღჭურვილობის მიწოდებისას. აღნიშნულია, რომ ბევრი მასალის შეტანა აკრძალულია მათი „ორმაგი დანიშნულების პროდუქტად“ კლასიფიცირების გამო.
ისრაელის არმიამ, ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად, ღაზის მრავალი რაიონი დაბომბა
თავდასხმები რაფაჰზე, ქალაქ ღაზასა და ბურეიჯის ლტოლვილთა ბანაკზე ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის მორიგი მაგალითი გახდა.
ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად, ისრაელის თავდასხმებმა ღაზაში სამი პალესტინელი იმსხვერპლა
პალესტინელები აცხადებენ, რომ ბომბები საცხოვრებელ სახლებთან და ბენზინგასამართ სადგურთან ახლოს ჩამოაგდეს, რამაც ღრმა ორმოები წარმოქმნა და მშვიდობიან მოსახლეობაში დიდი შიში გამოიწვია.
სანამ ცეცხლის შეწყვეტის მეორე ეტაპზე მოლაპარაკებები გრძელდება, ისრაელმა ღაზაში ქორწილი დაბომბა
სამედიცინო წყაროების თანახმად, ისრაელის არტილერიამ ღაზის აღმოსავლეთით მდებარე სკოლის თავშესაფარს ცეცხლი ქორწილის დროს გაუხსნა.
ჯანმო: ღაზაში 1000-ზე მეტი პაციენტი გარდაიცვალა სამედიცინო ევაკუაციის მოლოდინში
ღაზის გარეთ მკურნალობის მოლოდინში კვლავ 18 500-ზე მეტი პაციენტია, მათ შორის ათასობით ბავშვი. გავრცელებული ინფორმაციით, ოფიციალური პირები აფრთხილებენ, რომ რეალური ციფრი გაცილებით მაღალია.
ისრაელმა თვეების განმავლობაში პატიმრობის შემდეგ 11 ღაზელი პალესტინელი გაათავისუფლა
ვრცელდება ინფორმაცია, რომ გათავისუფლების შემდეგ პატიმრები სამედიცინო შემოწმებისთვის საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
