OPINION
ჯანმო: ღაზაში ძლიერი წვიმების შედეგად, ბოლო 24 საათში სულ მცირე 10 ადამიანი დაიღუპა
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (ჯანმო) კვლავ აწყდება სირთულეებს ღაზაში ლაბორატორიული რეაგენტებისა და სადიაგნოსტიკო აღჭურვილობის მიწოდებისას. აღნიშნულია, რომ ბევრი მასალის შეტანა აკრძალულია მათი „ორმაგი დანიშნულების პროდუქტად“ კლასიფიცირების გამო.
