თურქულმა „Kızılelma-მ“ საჰაერო ძალა სამუდამოდ შეცვალა
უპილოტო საბრძოლო თვითმფრინავმა მსოფლიოში პირველი დადასტურებული „ჰაერი-ჰაერი“ ტიპის განადგურება განახორციელა, რამაც გლობალური საჰაერო ძალის სტრუქტურა გარდაქმნა და ავტონომიურ საბრძოლო ავიაციაზე გადასვლა დააჩქარა.
თურქეთის პირველმა ადგილობრივი წარმოების ორბიტალურმა სატრანსფერო აპარატმა კოსმოსური მისია დაიწყო
Fergani Uzay-ის მიერ შექმნილი მოდელი FGN-TUG-S01 მსოფლიოს პირველ ჰიბრიდულ ძრავას დედამიწის ორბიტაზე გაუშვებს.
ტრამპმა სისთან შეხვედრის შემდეგ იაპონიას ტაივანთან დაკავშირებული რიტორიკის შერბილებისკენ მოუწოდა
იაპონიის პრემიერ-მინისტრის განცხადებებით გაბრაზებულმა ჩინეთის პრეზიდენტმა სიმ სატელეფონო საუბრის თითქმის ნახევარი ტრამპზე ზეწოლაში გაატარა, რაც პეკინის მიერ ავტონომიურ კუნძულზე პრეტენზიას ეხებოდა.
პაკისტან-თურქეთის ურთიერთობები: სულიერი მეგობრობიდან სტრატეგიულ პარტნიორობამდე
ორ მუსლიმურ ქვეყანას შორის ისტორიული კავშირები დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო გაღრმავდა და ეს ორი ხალხი ცხოვრების ყველა სფეროში ერთმანეთთან დააკავშირა.
ჩინეთის გლობალური მმართველობის ინიციატივა თურქეთის ახალი მსოფლიო წესრიგის ხედვას შეესაბამება
როდესაც ტრამპის ხელმძღვანელობით აშშ უკან იხევს თავისი გლობალური ვალდებულებებისგან, პეკინი ჩაერია რეორგანიზებულ და მრავალპოლარულ სამყაროში არსებული სიცარიელის შესავსებად.
