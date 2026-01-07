ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ

თურქული ზღვის კუ „Tuba“ ეგეოსისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებზეა
ირანმა მოსადის ჯაშუშობის ბრალდებით ერთი პირი სიკვდილით დასაჯა
ევროპის ზოგიერთ რეგიონში ძლიერი სიცივის ტალღა მგზავრობას აფერხებს
ანჯელინა ჯოლი ეგვიპტეში, ღაზის საზღვართან, რაფას სასაზღვრო გამშვებ პუნქტს ეწვია
ისრაელელმა ჯარისკაცებმა ახალი წლის აღნიშვნისას ღაზის სექტორს ცეცხლი გაუხსნეს
ტრამპმა განაცხადა, რომ პეტრო თავს უნდა გაუფრთხილდეს
თეთრმა სახლმა მადუროს კამერების წინ დაკავების კადრები გამოაქვეყნა
კუბამ ლათინურ ამერიკასა და კარიბის ზღვის აუზში კოლექტიური თავდაცვისკენ მოუწოდა
ჰავანა ვენესუელელი ლიდერის, მადუროს დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს, ხოლო აშშ-ის თავდასხმებს „ყველა პოლიტიკური და იდეოლოგიური ხაზისათვის არსებობის საფრთხედ“ აფასებს.
ევროკავშირის 26 ქვეყანა საერთაშორისო სამართლის პატივისცემისკენ მოუწოდებს
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელის, კაია კალასის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებას უნგრეთის გარდა ევროკავშირის ყველა წევრმა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი.
მადუროს მხარდამჭერებმა კარაკასში მიტინგი გამართეს და სკანდირებდნენ: „გაათავისუფლეთ ჩვენი პრეზიდენტი“
მადუროს ვაჟმა, ნიკოლას მადურო გერამ, სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ხმოვან შეტყობინებაში განაცხადა, რომ მამამისის ახლო გარემოცვაში ჯაშუშები შეიპარნენ.
ესპანეთი და ლათინური ამერიკის ქვეყნები ვენესუელაში აშშ-ის „სამხედრო ინტერვენციას“ ეწინააღმდეგებიან
ხუთმა ქვეყანამ ერთობლივი განცხადება გაავრცელა, რომლითაც გაერთიანებულ ერების ორგანიზაციას ვითარებაში ჩარევისა და ვენესუელაში მდგომარეობის განმუხტვისკენ მოუწოდეს.
ისრაელმა 2025 წელს 42 პალესტინელი ჟურნალისტი დააკავა, მათ შორის 8 ქალი
პალესტინელ ჟურნალისტთა პროფკავშირის ანგარიშის თანახმად, ისრაელმა აქცენტი „რაოდენობრივი მიზნობრიობიდან თვისობრივ მიზნობრიობაზე“ გადაიტანა.
ირანში ეკონომიკური სირთულეების გამო დაწყებულ პროტესტებში ექვსი ადამიანი დაიღუპა
მაღალი ფასების წინააღმდეგ მიმართული აქციები თეირანის ფარგლებს გარეთაც გავრცელდა; დემონსტრანტებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის შეტაკებების შედეგად ექვსი ადამიანი დაიღუპა.
