ანჯელინა ჯოლი ეგვიპტეში, ღაზის საზღვართან, რაფას სასაზღვრო გამშვებ პუნქტს ეწვია
00:32
ისრაელელმა ჯარისკაცებმა ახალი წლის აღნიშვნისას ღაზის სექტორს ცეცხლი გაუხსნეს
00:20
ტრამპმა განაცხადა, რომ პეტრო თავს უნდა გაუფრთხილდეს
00:49
თეთრმა სახლმა მადუროს კამერების წინ დაკავების კადრები გამოაქვეყნა
00:11
ნიუ-იორკის მერმა მამდანიმ მოვალეობის შესრულება ისტორიული ცერემონიით დაიწყო
დემოკრატ-სოციალისტი გახდა პირველი მუსლიმი და სამხრეთაზიელი, რომელიც ნიუ-იორკის მერად აირჩიეს. მან პირობა დადო, რომ უზრუნველყოფდა ბავშვზე საყოველთაო ზრუნვას, ქირის გაყინვასა და ყველა ნიუ-იორკელის დაცვას.