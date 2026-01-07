ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝ
ირანმა მოსადის ჯაშუშობის ბრალდებით ერთი პირი სიკვდილით დასაჯა
ისრაელის სასარგებლოდ განხორციელებული საჯაშუშო საქმიანობის აღსაკვეთად, ირანი აპატიმრებს და სიკვდილით სჯის პირებს, რომლებიც მოსადთან თანამშრომლობაში არიან ეჭვმიტანილნი.
თურქეთმა და აზერბაიჯანმა ენერგეტიკის, ვაჭრობისა და ინვესტიციების სფეროში შეთანხმება გააფორმეს
თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის ხელი მოეწერა შერეული ეკონომიკური კომისიის მე-12 სესიის ოქმს და ამ ფარგლებში 110-პუნქტიან სამოქმედო გეგმას. შეთანხმება მოიცავს ისეთ სფეროებს, როგორიცაა ენერგეტიკა, ვაჭრობა, ინვესტიციები და ტურიზმი.
ისრაელის ძალებმა სირიის სამხრეთში, ელ-კუნეიტრას რაიონში მრავალი რეიდი განახორციელეს
ასადის რეჟიმის დამხობის შემდეგ, ისრაელის ძალები თითქმის ყოველდღიურად ახორციელებენ რეიდებს სირიის ტერიტორიაზე და ამით არღვევენ დამასკოს სუვერენიტეტს.
ირანში ეკონომიკური სირთულეების გამო დაწყებულ პროტესტებში ექვსი ადამიანი დაიღუპა
მაღალი ფასების წინააღმდეგ მიმართული აქციები თეირანის ფარგლებს გარეთაც გავრცელდა; დემონსტრანტებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის შეტაკებების შედეგად ექვსი ადამიანი დაიღუპა.
სირიამ ახალი ვალუტა გამოუშვა და ბანკნოტებიდან ასადების ოჯახის პორტრეტები ამოიღო
სირიის ახალი ბანკნოტები მიზნად ისახავს ყოველდღიური ტრანზაქციების გამარტივებას ეკონომიკურ საფუძვლებზე ზემოქმედების გარეშე და მხარს უჭერს უფრო ფართო მასშტაბის რეფორმებს.
პეზეშკიანი: „ირანი აშშ-სთან, ისრაელთან და ევროპასთან 'ყოვლისმომცველ ომშია'“
ირანის ლიდერმა აშშ, ისრაელი და ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა ირანის კოლაფსის (დაშლის) მხარდაჭერაში დაადანაშაულა.
ალეპოში SDG-ის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 5-მდე გაიზარდა
ალეპოს ჯანდაცვის სამმართველოს ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად ცხრა ადამიანი დაშავდა.
