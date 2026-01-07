OPINION
თურქეთმა და აზერბაიჯანმა ენერგეტიკის, ვაჭრობისა და ინვესტიციების სფეროში შეთანხმება გააფორმეს
თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის ხელი მოეწერა შერეული ეკონომიკური კომისიის მე-12 სესიის ოქმს და ამ ფარგლებში 110-პუნქტიან სამოქმედო გეგმას. შეთანხმება მოიცავს ისეთ სფეროებს, როგორიცაა ენერგეტიკა, ვაჭრობა, ინვესტიციები და ტურიზმი.
