თურქული ზღვის კუ „Tuba“ ეგეოსისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებზეა
თანამგზავრული მონაცემები აჩვენებს, რომ ადრიატიკის ზღვისკენ განხორციელებული წინა მოგზაურობისგან განსხვავებით, ბოლო მიგრაციის დროს ზღვის კუ სახელად „Tuba“ ძირითადად თურქეთის წყლებში დარჩა.
ერდოღანი ტრამპს: ვენესუელა არ უნდა ჩაიძიროს დესტაბილიზაციაში
პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა: „თურქეთი და თურქი ხალხი კვლავაც მეგობარი ვენესუელელი ხალხის გვერდით იქნებიან კეთილდღეობის, მშვიდობისა და განვითარებისთვის ბრძოლაში“.
ერდოღანმა ტრამპთან სატელეფონო საუბრის დროს ვენესუელისა და ღაზის საკითხები წამოჭრა
ერდოღანმა და ტრამპმა თურქეთ-აშშ-ის ურთიერთობების, თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობისა და რეგიონული საკითხების შესახებ ისაუბრეს.
ერდოღანი: თურქეთის F-35-ში დაბრუნება ნატოს უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია
ერდოღანმა Bloomberg-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თურქეთმა უნდა მიიღოს F-35 თვითმფრინავები, რომელთა საფასურიც უკვე გადაიხადა და პროგრამაში ხელახლა ჩართვა მნიშვნელოვანი და აუცილებელია აშშ-სა და ნატოს თავდაცვასთან უკეთესი ურთიერთობებისთვის.
თურქეთი მიესალმება იემენში საბჭოს ძალისხმევას სტაბილურობის აღსადგენად
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ შეშფოთებით ადევნებს თვალს ქვეყნის სამხრეთში სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის საფრთხის შემცველ მოვლენებს.
