ᲛᲝᲡᲐᲖᲠᲔᲑᲐ
თურქულმა „Kızılelma-მ“ საჰაერო ძალა სამუდამოდ შეცვალა
უპილოტო საბრძოლო თვითმფრინავმა მსოფლიოში პირველი დადასტურებული „ჰაერი-ჰაერი“ ტიპის განადგურება განახორციელა, რამაც გლობალური საჰაერო ძალის სტრუქტურა გარდაქმნა და ავტონომიურ საბრძოლო ავიაციაზე გადასვლა დააჩქარა.
ერდოღანი: თურქეთის F-35-ში დაბრუნება ნატოს უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია
ერდოღანმა Bloomberg-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თურქეთმა უნდა მიიღოს F-35 თვითმფრინავები, რომელთა საფასურიც უკვე გადაიხადა და პროგრამაში ხელახლა ჩართვა მნიშვნელოვანი და აუცილებელია აშშ-სა და ნატოს თავდაცვასთან უკეთესი ურთიერთობებისთვის.