კლიმატის ვიზები: გადასახლება პრევენციის ნაცვლად

20 აგვისტო 2025
ტუვალუმ, მსოფლიოში კლიმატის მხრივ ერთ-ერთმა ყველაზე მოწყვლადმა ქვეყანამ, ხელი მოაწერა ისტორიულ შეთანხმებას, რომელიც თავის მოქალაქეებს მიგრაციის გზას უხსნის, სანამ მისი კუნძულები განადგურდება. თუმცა, როდესაც ათასობით ადამიანი აკეთებს ახალ კლიმატურ ვიზაზე განაცხადს, სხვა დატბორილი ქვეყნებისთვის უფრო დიდი კითხვები ჩნდება: ვინ გადარჩება, ვინ მიიღებს გადაწყვეტილებებს და მდიდარი ქვეყნები ახალ პრიორიტეტად აყენებენ თუ არა ხელახალ დასახლებას, და არა კლიმატის ცვლილების ძირეულ მიზეზებსა და პრევენციას?