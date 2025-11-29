ვიდეო გალერეა
ისრაელმა ჯენინში ორი პალესტინელი სიკვდილით დასაჯა
00:50
ისრაელმა ჯენინში ორი პალესტინელი სიკვდილით დასაჯა
00:50
ისრაელმა რამდენიმეთვიანი პატიმრობის შემდეგ ხუთი დაკავებული გაათავისუფლა
00:06
ისრაელმა რამდენიმეთვიანი პატიმრობის შემდეგ ხუთი დაკავებული გაათავისუფლა
00:06
ისრაელის ფართომასშტაბიანი თავდასხმა ოკუპირებულ ჩრდილო-დასავლეთ სანაპიროზე
00:38
ისრაელის ფართომასშტაბიანი თავდასხმა ოკუპირებულ ჩრდილო-დასავლეთ სანაპიროზე
00:38
ჰონგ-კონგში საცხოვრებელ კომპლექსში ხანძარი გაჩნდა
00:28
ჰონგ-კონგში საცხოვრებელ კომპლექსში ხანძარი გაჩნდა
00:28
ვენესუელაში ათასობით ადამიანმა აშშ-ის „მუქარების“ წინააღმდეგ მსვლელობა გამართა
დემონსტრანტებმა კარაკასის ქუჩები გადაავსეს, რათა გაეპროტესტებინათ ვენესუელას მახლობლად აშშ-ის საზღვაო ძალების თავმოყრა და მხარდაჭერა გამოეცხადებინათ მადუროსთვის, რომელმაც 4,5 მილიონი მილიციელის (მოაშკარის) მობილიზებით „ნებისმიერი თავდასხმის“ მოგერიებ
ᲛᲝᲡᲐᲖᲠᲔᲑᲐ
ზელენსკიმ განაცხადა, რომ სამშვიდობო გეგმის „მგრძნობიარე“ საკითხებს ტრამპთან განიხილავს
უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებმა ომის დასრულებისთვის შემოთავაზებული ნაბიჯების სია შეამცირა, ხოლო თეთრმა სახლმა აღნიშნა, რომ კიევთან მხოლოდ „რამდენიმე სადავო საკითხი“ აქვს.
რუსეთი ევროპას ადანაშაულებს აშშ-ის ძალისხმევის ჩაშლაში, რომელიც უკრაინის საკითხს ეხება
მაშინ, როცა აშშ-ის წარმომადგენლები რუს და უკრაინელ ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს მართავენ, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა, მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ ევროპამ დეზინფორმაციული კამპანია წამოიწყო.
ისრაელის არმია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ღაზაში სახლების ნგრევასა აგრძელებს
აღნიშნული ინფორმაცია მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ღაზის ჯანდაცვის სამინისტრომ და გაერომ გაავრცელეს გაფრთხილება, რომ 10 ოქტომბერს ძალაში შესული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად, მკვლელობები გრძელდება, რასაც 340-ზე მეტი პალესტინელი ემსხვერპლა.