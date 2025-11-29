ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ

ჰონგ-კონგში ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 128-მდე გაიზარდა
გერმანია: ევროკავშირის თავდაცვის პროგრამებში „გეოსტრატეგიული პარტნიორი“ თურქეთი უნდა ჩაერთოს
თურქეთმა კვიპროსის ბერძნულ მხარესა და ლიბანს შორის საზღვაო საზღვრის შეთანხმება დაგმო
ვიდეო გალერეა
ისრაელმა ჯენინში ორი პალესტინელი სიკვდილით დასაჯა
00:50
ისრაელმა რამდენიმეთვიანი პატიმრობის შემდეგ ხუთი დაკავებული გაათავისუფლა
00:06
ისრაელის ფართომასშტაბიანი თავდასხმა ოკუპირებულ ჩრდილო-დასავლეთ სანაპიროზე
00:38
ჰონგ-კონგში საცხოვრებელ კომპლექსში ხანძარი გაჩნდა
00:28
ჰონგ-კონგში, საცხოვრებელ სახლებში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი იზრდება
საავადმყოფოში გადაყვანილი მრავალი ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ კრიტიკულია.
ვენესუელაში ათასობით ადამიანმა აშშ-ის „მუქარების“ წინააღმდეგ მსვლელობა გამართა
დემონსტრანტებმა კარაკასის ქუჩები გადაავსეს, რათა გაეპროტესტებინათ ვენესუელას მახლობლად აშშ-ის საზღვაო ძალების თავმოყრა და მხარდაჭერა გამოეცხადებინათ მადუროსთვის, რომელმაც 4,5 მილიონი მილიციელის (მოაშკარის) მობილიზებით „ნებისმიერი თავდასხმის“ მოგერიებ
ისრაელმა ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე სამოქალაქო ზონების წინააღმდეგ თავდასხმა დაიწყო
მაშინ, როცა ისრაელის ძალები ტუბასში რეიდებს აწყობდნენ, გზებს ანგრევდნენ და სახლებს სამხედრო ბაზებად აქცევდნენ, ვერტმფრენებმა პალესტინურ დასახლებებს ცეცხლი გაუხსნეს.
ᲛᲝᲡᲐᲖᲠᲔᲑᲐ
opinion
რუსეთი ევროპას ადანაშაულებს აშშ-ის ძალისხმევის ჩაშლაში, რომელიც უკრაინის საკითხს ეხება
მაშინ, როცა აშშ-ის წარმომადგენლები რუს და უკრაინელ ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს მართავენ, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა, მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ ევროპამ დეზინფორმაციული კამპანია წამოიწყო.
კრემლი: რუსეთი თურქეთის „მადლიერია“ ომის მოგვარებისკენ მიმართული ძალისხმევისთვის
კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი „მზადაა უზრუნველყოს ყველა პირობა მოლაპარაკებების პროცესის გასაგრძელებლად“.
ისრაელის არმია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ღაზაში სახლების ნგრევასა აგრძელებს
აღნიშნული ინფორმაცია მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ღაზის ჯანდაცვის სამინისტრომ და გაერომ გაავრცელეს გაფრთხილება, რომ 10 ოქტომბერს ძალაში შესული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად, მკვლელობები გრძელდება, რასაც 340-ზე მეტი პალესტინელი ემსხვერპლა.
ისრაელის არმია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ღაზაში სახლების ნგრევასა აგრძელებს