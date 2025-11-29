ᲙᲣᲚᲢᲣᲠᲐ
ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
ᲗᲣᲠᲥᲔᲗᲘ
ᲡᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲝ ᲤᲐᲥᲢᲔᲑᲘ
ᲛᲝᲡᲐᲖᲠᲔᲑᲐ
ᲛᲝᲡᲐᲖᲠᲔᲑᲐ
აშშ-ის მაღალი რანგის დიპლომატი თურქეთს ნიკეის კრების წლისთავის აღსანიშნავად ეწვევა
მაიკლ რიგასი 1700 წლის წინ გამართული ნიკეის პირველი კრების აღსანიშნავ ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებს, სტამბოლში შეხვედრებს გამართავს, შემდეგ კი ერაყსა და იერუსალიმში გაემგზავრება.
ზამთარი მოდის: თურქულ სამზარეულოებში მრავალსაუკუნოვანი სეზონური ტრადიციები კვლავაც ცოცხალია
ზაფხულის დასასრულს, თურქი ქალები თავიანთ სამზარეულოებსა და აივნებს სეზონურ სახელოსნოებად გარდაქმნიან, სადაც ზამთრისთვის პომიდორს, წიწაკას, ხილსა და სხვადასხვა მარცვლეულს ინახავენ.
თურქეთი პატივს მიაგებს ათათურქის მემკვიდრეობას სალონიკში მისი სახლის ხელახლა გახსნით
მუზეუმი გამოფენს თურქულ მემკვიდრეობას და ხელს შეუწყობს თურქეთ-საბერძნეთის მეგობრობას, განაცხადა კულტურისა და ტურიზმის მინისტრმა, რომელმაც პატივი მიაგო მუსტაფა ქემალ ათათურქს რესპუბლიკის და მისი მომავლის დაცვისთვის.
ლუვრში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას წლები დასჭირდება
საფრანგეთის ლუვრის მუზეუმი მოძველებულ უსაფრთხოების ზომებსა და მმართველობის პრობლემებთან ებრძვის. მუზეუმში ცოტა ხნის წინ მომხდარმა სამკაულების ქურდობამ გადაუდებელი რეფორმების მოწოდებები კიდევ უფრო გააძლიერა.
ოსმან ჰამდი ბეის პორტრეტი აუქციონზე 1,5 მილიონ დოლარად გამოიტანეს
ოსმან ჰამდი ბეის მეუღლის, ნაილე ხანუმის პორტრეტი, რომელიც 1880-იან წლებში არის შექმნილი, მაგრამ დიდხანს გასაიდუმლოებული რჩებოდა, რეკორდულ ფასად, 1,5 მილიონ დოლარად გამოიტანეს გასაყიდად.
თუ გამოტოვეთ: სოციალურ ქსელებზე უარის თქმა შეიძლება ბედნიერების გასაღები იყოს
ფსიქოლოგები სოციალურ მედიაში საკუთარი თავის სხვებთან შედარების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შესახებ აფრთხილებენ და ახალი კონცეფცია ადამიანებს საკუთარი დროის, სიმშვიდისა და ცხოვრების დაბრუნებაში ეხმარება.
თურქეთის მე-17 „სიკეთის ხომალდი“, რომელსაც 900 ტონა დახმარება გადააქვს, ღაზისკენ გაემართა
ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ, ჰუმანიტარული დახმარების ფარგლებში, რეგიონში 900 ტონა საკვები და ბავშვების პროდუქტები გაიგზავნა.
მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მარია კორინა მაჩადოს გადაეცა
TRT World-ის ვიდეოები პრესტიჟული Lovie Awards-ის ფინალში გავიდა
პრეზიდენტმა ერდოღანმა სტამბოლის მტრის ოკუპაციისგან გათავისუფლების 102 წლისთავი აღნიშნა
აშშ-ის მოსამართლემ „ამერიკის ხმაში“ ტრამპის თანამშრომლების გათავისუფლების ბრძანება შეაჩერა
თურქეთის მე-17 „სიკეთის ხომალდი“, რომელსაც 900 ტონა დახმარება გადააქვს, ღაზისკენ გაემართა
ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ, ჰუმანიტარული დახმარების ფარგლებში, რეგიონში 900 ტონა საკვები და ბავშვების პროდუქტები გაიგზავნა.
მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მარია კორინა მაჩადოს გადაეცა
TRT World-ის ვიდეოები პრესტიჟული Lovie Awards-ის ფინალში გავიდა
პრეზიდენტმა ერდოღანმა სტამბოლის მტრის ოკუპაციისგან გათავისუფლების 102 წლისთავი აღნიშნა
აშშ-ის მოსამართლემ „ამერიკის ხმაში“ ტრამპის თანამშრომლების გათავისუფლების ბრძანება შეაჩერა
აშშ-ის მაღალი რანგის დიპლომატი თურქეთს ნიკეის კრების წლისთავის აღსანიშნავად ეწვევა
მაიკლ რიგასი 1700 წლის წინ გამართული ნიკეის პირველი კრების აღსანიშნავ ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებს, სტამბოლში შეხვედრებს გამართავს, შემდეგ კი ერაყსა და იერუსალიმში გაემგზავრება.
ზამთარი მოდის: თურქულ სამზარეულოებში მრავალსაუკუნოვანი სეზონური ტრადიციები კვლავაც ცოცხალია
ზაფხულის დასასრულს, თურქი ქალები თავიანთ სამზარეულოებსა და აივნებს სეზონურ სახელოსნოებად გარდაქმნიან, სადაც ზამთრისთვის პომიდორს, წიწაკას, ხილსა და სხვადასხვა მარცვლეულს ინახავენ.
თურქეთი პატივს მიაგებს ათათურქის მემკვიდრეობას სალონიკში მისი სახლის ხელახლა გახსნით
მუზეუმი გამოფენს თურქულ მემკვიდრეობას და ხელს შეუწყობს თურქეთ-საბერძნეთის მეგობრობას, განაცხადა კულტურისა და ტურიზმის მინისტრმა, რომელმაც პატივი მიაგო მუსტაფა ქემალ ათათურქს რესპუბლიკის და მისი მომავლის დაცვისთვის.
ᲛᲝᲡᲐᲖᲠᲔᲑᲐ
თურქეთის მე-17 „სიკეთის ხომალდი“, რომელსაც 900 ტონა დახმარება გადააქვს, ღაზისკენ გაემართა
ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ, ჰუმანიტარული დახმარების ფარგლებში, რეგიონში 900 ტონა საკვები და ბავშვების პროდუქტები გაიგზავნა.
მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მარია კორინა მაჩადოს გადაეცა
TRT World-ის ვიდეოები პრესტიჟული Lovie Awards-ის ფინალში გავიდა
პრეზიდენტმა ერდოღანმა სტამბოლის მტრის ოკუპაციისგან გათავისუფლების 102 წლისთავი აღნიშნა
აშშ-ის მოსამართლემ „ამერიკის ხმაში“ ტრამპის თანამშრომლების გათავისუფლების ბრძანება შეაჩერა
თურქეთის მე-17 „სიკეთის ხომალდი“, რომელსაც 900 ტონა დახმარება გადააქვს, ღაზისკენ გაემართა
ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ, ჰუმანიტარული დახმარების ფარგლებში, რეგიონში 900 ტონა საკვები და ბავშვების პროდუქტები გაიგზავნა.
მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მარია კორინა მაჩადოს გადაეცა
TRT World-ის ვიდეოები პრესტიჟული Lovie Awards-ის ფინალში გავიდა
პრეზიდენტმა ერდოღანმა სტამბოლის მტრის ოკუპაციისგან გათავისუფლების 102 წლისთავი აღნიშნა
აშშ-ის მოსამართლემ „ამერიკის ხმაში“ ტრამპის თანამშრომლების გათავისუფლების ბრძანება შეაჩერა
ლუვრში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას წლები დასჭირდება
საფრანგეთის ლუვრის მუზეუმი მოძველებულ უსაფრთხოების ზომებსა და მმართველობის პრობლემებთან ებრძვის. მუზეუმში ცოტა ხნის წინ მომხდარმა სამკაულების ქურდობამ გადაუდებელი რეფორმების მოწოდებები კიდევ უფრო გააძლიერა.
ოსმან ჰამდი ბეის პორტრეტი აუქციონზე 1,5 მილიონ დოლარად გამოიტანეს
ოსმან ჰამდი ბეის მეუღლის, ნაილე ხანუმის პორტრეტი, რომელიც 1880-იან წლებში არის შექმნილი, მაგრამ დიდხანს გასაიდუმლოებული რჩებოდა, რეკორდულ ფასად, 1,5 მილიონ დოლარად გამოიტანეს გასაყიდად.
თუ გამოტოვეთ: სოციალურ ქსელებზე უარის თქმა შეიძლება ბედნიერების გასაღები იყოს
ფსიქოლოგები სოციალურ მედიაში საკუთარი თავის სხვებთან შედარების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შესახებ აფრთხილებენ და ახალი კონცეფცია ადამიანებს საკუთარი დროის, სიმშვიდისა და ცხოვრების დაბრუნებაში ეხმარება.
აჩვენე მეტი
1x
00:00
00:00