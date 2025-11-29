ᲗᲣᲠᲥᲔᲗᲘ
გერმანია: ევროკავშირის თავდაცვის პროგრამებში „გეოსტრატეგიული პარტნიორი“ თურქეთი უნდა ჩაერთოს
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვადეფულმა ანკარასთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის პირობა დადო და განაცხადა, რომ ევროკავშირის 173 მილიარდი დოლარის ღირებულების თავდაცვის შესყიდვების ერთობლივ პროგრამაში თურქეთიც უნდა ჩაერთოს.
თურქეთმა კვიპროსის ბერძნულ მხარესა და ლიბანს შორის საზღვაო საზღვრის შეთანხმება დაგმო
თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კვლავ გაიმეორა, რომ შეთანხმება არ წარმოადგენს მთლიან კუნძულს და ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის მოქალაქეების უფლებები ნებისმიერი საზღვაო რეგულაციის ცენტრში უნდა იყოს.
პაპი ლეო XIV პირველი საზღვარგარეთული ვიზიტით თურქეთს სტუმრობს
პაპი შეხვდება თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს, რეჯეფ თაიფ ერდოღანს, ეწვევა დიდ ქალაქებს და დაესწრება რელიგიურ ცერემონიებს.
თურქეთი პაკისტანთან ენერგეტიკული ძიების შესახებ შეთანხმებას ოფიციალურად გააფორმებს
აპრილში თურქეთმა და პაკისტანმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რათა ერთობლივი წინადადება წარედგინათ ნავთობისა და გაზის საძიებო სამუშაოებისთვის პაკისტანში მდებარე 40 ცალკეულ საზღვაო ბლოკში.
თურქეთში ქალთა მიმართ ძალადობის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობაა
ოჯახისა და სოციალური მომსახურების სამინისტრო ქალთა მიმართ ძალადობას განმარტავს, როგორც განზრახ ქმედებებს, რომლებიც იწვევს ქალის ფიზიკურ, სექსუალურ, ფსიქოლოგიურ ან ეკონომიკურ ზიანს.
