გერმანია: ევროკავშირის თავდაცვის პროგრამებში „გეოსტრატეგიული პარტნიორი“ თურქეთი უნდა ჩაერთოს
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვადეფულმა ანკარასთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის პირობა დადო და განაცხადა, რომ ევროკავშირის 173 მილიარდი დოლარის ღირებულების თავდაცვის შესყიდვების ერთობლივ პროგრამაში თურქეთიც უნდა ჩაერთოს.
თურქეთმა კვიპროსის ბერძნულ მხარესა და ლიბანს შორის საზღვაო საზღვრის შეთანხმება დაგმო
თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კვლავ გაიმეორა, რომ შეთანხმება არ წარმოადგენს მთლიან კუნძულს და ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის მოქალაქეების უფლებები ნებისმიერი საზღვაო რეგულაციის ცენტრში უნდა იყოს.
ᲛᲝᲡᲐᲖᲠᲔᲑᲐ
პაკისტან-თურქეთის ურთიერთობები: სულიერი მეგობრობიდან სტრატეგიულ პარტნიორობამდე
ორ მუსლიმურ ქვეყანას შორის ისტორიული კავშირები დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო გაღრმავდა და ეს ორი ხალხი ცხოვრების ყველა სფეროში ერთმანეთთან დააკავშირა.