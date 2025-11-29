ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲡᲘᲠᲘᲐ

სირია: „ისრაელს არ სურს ერთიანი და სტაბილური სირიის არსებობა“
სირიის ინფორმაციის მინისტრმა, ჰამზა მუსტაფამ გააფრთხილა, რომ ისრაელი სირიის დანაწევრებას ცდილობს სამხრეთში მდებარე ქალაქ სუვეიდაში ადგილობრივი დრუზი ლიდერის, ჰიქმეთ ალ-ჰიჯრის მხარდაჭერით.
სირია ასადის შემდგომ პირველ საპარლამენტო არჩევნებს სექტემბერში ჩაატარებს
სირიამ და საუდის არაბეთმა 6,4 მილიარდი დოლარის ღირებულების შეთანხმება გააფორმეს
სირიის მთავრობამ, სუვეიდაში, ჩარჩენილი ოჯახების ევაკუაციისთვის ავტობუსები გაგზავნა
ჯევდეთ ილმაზი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას შეხვდა
თურქეთი, ენერგეტიკული შეთანხმების ფარგლებში, სირიას გაზსა და ელექტროენერგიას მიაწვდის
