FEATURES DETAIL
თურქული თავდაცვის კომპანიები ბუნებრივი კატასტროფების დროს გამოსაყენებლად უპილოტოებს ქმნიან
თურქეთის მაღალი ტვირთამწეობის მქონე სატვირთო უპილოტო საფრენი აპარატები, ვიეტნამში წყალდიდობისას ჩარჩენილი დაზარალებულის ევაკუაციის შემდეგ, სამაშველო ოპერაციებში მათი გამოყენების მნიშვნელობას უსვამენ ხაზს.
თურქული თავდაცვის კომპანიები ბუნებრივი კატასტროფების დროს გამოსაყენებლად უპილოტოებს ქმნიან
ზამთარი მოდის: თურქულ სამზარეულოებში მრავალსაუკუნოვანი სეზონური ტრადიციები კვლავაც ცოცხალია
ზაფხულის დასასრულს, თურქი ქალები თავიანთ სამზარეულოებსა და აივნებს სეზონურ სახელოსნოებად გარდაქმნიან, სადაც ზამთრისთვის პომიდორს, წიწაკას, ხილსა და სხვადასხვა მარცვლეულს ინახავენ.
ზამთარი მოდის: თურქულ სამზარეულოებში მრავალსაუკუნოვანი სეზონური ტრადიციები კვლავაც ცოცხალია
თურქეთი მიზნად ისახავს გახდეს მსხვილი მოთამაშე გლობალურ იშვიათ მიწათა ელემენტების ბაზარზე
აშშ-ჩინეთს შორის მზარდი სავაჭრო ომის დროს თურქეთში აღმოჩენილი იშვიათ მიწათა ელემენტების დიდი საბადოები, შესაძლოა, თურქეთს მაღალტექნოლოგიური საკომუნიკაციო და თავდაცვითი პროდუქტების წამყვან მწარმოებლად ჩამოყალიბებაში დაეხმაროს.
თურქეთი მიზნად ისახავს გახდეს მსხვილი მოთამაშე გლობალურ იშვიათ მიწათა ელემენტების ბაზარზე
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
ოსმან ჰამდი ბეის პორტრეტი აუქციონზე 1,5 მილიონ დოლარად გამოიტანეს
ოსმან ჰამდი ბეის მეუღლის, ნაილე ხანუმის პორტრეტი, რომელიც 1880-იან წლებში არის შექმნილი, მაგრამ დიდხანს გასაიდუმლოებული რჩებოდა, რეკორდულ ფასად, 1,5 მილიონ დოლარად გამოიტანეს გასაყიდად.
ოსმან ჰამდი ბეის პორტრეტი აუქციონზე 1,5 მილიონ დოლარად გამოიტანეს
ერდოღანის სპარსეთის ყურეში ვიზიტის მთავარი თემები უსაფრთხოება და ორმხრივი ურთიერთობებია
თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი ქუვეითში, კატარსა და ომანში ხაზს უსვამს ანკარის მცდელობებს გააღრმავოს ეკონომიკური კავშირები, ხოლო რეგიონში, ღაზიდან სპარსეთის ყურემდე, არსებული უსაფრთხოების პრობლემების გადაწყვეტას ცდილობს.
ერდოღანის სპარსეთის ყურეში ვიზიტის მთავარი თემები უსაფრთხოება და ორმხრივი ურთიერთობებია