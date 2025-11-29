ᲝᲛᲘ ᲦᲐᲖᲐᲨᲘ

ისრაელმა ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე სამოქალაქო ზონების წინააღმდეგ თავდასხმა დაიწყო
მაშინ, როცა ისრაელის ძალები ტუბასში რეიდებს აწყობდნენ, გზებს ანგრევდნენ და სახლებს სამხედრო ბაზებად აქცევდნენ, ვერტმფრენებმა პალესტინურ დასახლებებს ცეცხლი გაუხსნეს.
ერდოღანმა განაცხადა, რომ ღაზაში ქალების მიმართ ისრაელის ბარბაროსობამ სათანადო რეაქცია ვერ ჰპოვა
თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ თურქეთი დაიცავს სიმართლეს და მას ყველა პლატფორმაზე ხმამაღლა გააჟღერებს, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არის მჩაგვრელი და ვინ - ჩაგრული.
ისრაელის არმია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ღაზაში სახლების ნგრევასა აგრძელებს
აღნიშნული ინფორმაცია მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ღაზის ჯანდაცვის სამინისტრომ და გაერომ გაავრცელეს გაფრთხილება, რომ 10 ოქტომბერს ძალაში შესული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად, მკვლელობები გრძელდება, რასაც 340-ზე მეტი პალესტინელი ემსხვერპლა.
ანგარიშმა აჩვენა, რომ ისრაელმა ღაზაში მიმდინარე გენოციდის დროს 100 000-ზე მეტი პალესტინელი მოკლა
მკვლევართა საშუალო პროგნოზით, გენოციდის დროს 112 069 პალესტინელი დაიღუპა, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება ღაზის ხელისუფლების ოფიციალურ მონაცემებს.
ისრაელის მიერ ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის ბოლო დარღვევას კიდევ ოთხი პალესტინელი ემსხვერპლა
მაშინ, როცა ახალი თავდასხმები არღვევს 10 ოქტომბერს ძალაში შესულ ზავს, ოფიციალური პირების ცნობით, მას შემდეგ ისრაელის თავდასხმების შედეგად სულ მცირე 342 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა.
ისრაელმა დასავლეთ სანაპიროზე ისტორიული ტერიტორიის უკანონოდ მითვისების გადაწყვეტილება გამოაცხადა
დოკუმენტები ცხადყოფს, რომ ისრაელის სამოქალაქო ადმინისტრაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ძეგლის, სებასტიის დიდი ნაწილის ექსპროპრიაციას გეგმავს.
