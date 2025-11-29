ისრაელის არმია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ღაზაში სახლების ნგრევასა აგრძელებს
აღნიშნული ინფორმაცია მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ღაზის ჯანდაცვის სამინისტრომ და გაერომ გაავრცელეს გაფრთხილება, რომ 10 ოქტომბერს ძალაში შესული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად, მკვლელობები გრძელდება, რასაც 340-ზე მეტი პალესტინელი ემსხვერპლა.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში ისრაელის პატიმრობაში სულ მცირე 98 პალესტინელი დაიღუპა
ჯგუფი აცხადებს, რომ ისრაელის ციხეებში პალესტინელი პატიმრების სიკვდილის მიზეზები იმალება და მსხვერპლთა რეალური რაოდენობა ჯერ კიდევ გასაიდუმლოებულია.