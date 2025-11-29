ᲛᲔᲪᲜᲘᲔᲠᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲐ

თურქეთის მოწინავე სასწავლო რეაქტიული თვითმფრინავის, HÜRJET-ის სერიული წარმოება მალე დაიწყება
მაშინ, როცა თურქეთი ესპანეთთან საექსპორტო შეთანხმების გასაფორმებლად ემზადება, პროტოტიპმა დაახლოებით 260 საფრენი საათი შეასრულა.
თურქული თავდაცვის კომპანიები ბუნებრივი კატასტროფების დროს გამოსაყენებლად უპილოტოებს ქმნიან
თურქეთის მაღალი ტვირთამწეობის მქონე სატვირთო უპილოტო საფრენი აპარატები, ვიეტნამში წყალდიდობისას ჩარჩენილი დაზარალებულის ევაკუაციის შემდეგ, სამაშველო ოპერაციებში მათი გამოყენების მნიშვნელობას უსვამენ ხაზს.
მალაიზია 16 წლამდე ბავშვებისთვის სოციალური ქსელების აკრძალვას განიხილავს
მალაიზიამ ბოლო წლებში, მზარდ კიბერდანაშაულთან ბრძოლის მიზნით, სოციალური მედიის საქმიანობაზე ზედამხედველობა გაამკაცრა.
COP30 დასრულდა წიაღისეული საწვავის ეტაპობრივი გაუქმების მკაფიო ვალდებულების გარეშე
მსხვილი ნავთობმწარმოებელი ქვეყნების რეაქციის გავლენით, შეთანხმების პროექტი მიზნად არ ისახავს ნავთობის, გაზისა და ნახშირის მოხმარების ეტაპობრივ შეწყვეტას; ამის ნაცვლად, ის კლიმატური ქმედებების „ნებაყოფლობით“ დაჩქარებაზე ფოკუსირდა.“
რატომ არის თურქეთი მტკიცედ განწყობილი უმასპინძლოს COP31-ს?
მას შემდეგ, რაც ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ენტონი ალბანეზემ კანბერას კანდიდატურა მოხსნა, მომავალი წლის COP31-ის კლიმატის სამიტს თურქეთი უმასპინძლებს.
COP30 ყველაზე კრიტიკულ ფაზაში შედის, მინისტრები კლიმატის ყველაზე რთულ უთანხმოებებთან იბრძვიან
განვითარებადი ქვეყნების მზარდი გავლენის ფონზე, მომლაპარაკებლები აგვარებენ ხარვეზებს დაფინანსების, ემისიების და ვაჭრობის საკითხებში.
