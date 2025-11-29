OPINION
Turkcell-მა Google-თან თანამშრომლობა გააფორმა, რათა თურქეთში ღრუბლოვანი სერვისები შესთავაზოს
თურქული ოპერატორი გეგმავს 1 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას პარტნიორობის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს ღრუბლოვანი ტექნოლოგიების დანერგვას სხვადასხვა ინდუსტრიაში.
COP30 დასრულდა წიაღისეული საწვავის ეტაპობრივი გაუქმების მკაფიო ვალდებულების გარეშე
მსხვილი ნავთობმწარმოებელი ქვეყნების რეაქციის გავლენით, შეთანხმების პროექტი მიზნად არ ისახავს ნავთობის, გაზისა და ნახშირის მოხმარების ეტაპობრივ შეწყვეტას; ამის ნაცვლად, ის კლიმატური ქმედებების „ნებაყოფლობით“ დაჩქარებაზე ფოკუსირდა.“