აქტუალური თემა
თურქეთი მიზნად ისახავს გახდეს მსხვილი მოთამაშე გლობალურ იშვიათ მიწათა ელემენტების ბაზარზე
აშშ-ჩინეთს შორის მზარდი სავაჭრო ომის დროს თურქეთში აღმოჩენილი იშვიათ მიწათა ელემენტების დიდი საბადოები, შესაძლოა, თურქეთს მაღალტექნოლოგიური საკომუნიკაციო და თავდაცვითი პროდუქტების წამყვან მწარმოებლად ჩამოყალიბებაში დაეხმაროს.
ერდოღანის სპარსეთის ყურეში ვიზიტის მთავარი თემები უსაფრთხოება და ორმხრივი ურთიერთობებია
თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი ქუვეითში, კატარსა და ომანში ხაზს უსვამს ანკარის მცდელობებს გააღრმავოს ეკონომიკური კავშირები, ხოლო რეგიონში, ღაზიდან სპარსეთის ყურემდე, არსებული უსაფრთხოების პრობლემების გადაწყვეტას ცდილობს.
ᲐᲛᲑᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲦᲛᲐ
პოპულარული ავტორები