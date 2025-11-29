ᲡᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲝ ᲤᲐᲥᲢᲔᲑᲘ
თურქული თავდაცვის კომპანიები ბუნებრივი კატასტროფების დროს გამოსაყენებლად უპილოტოებს ქმნიან
ზამთარი მოდის: თურქულ სამზარეულოებში მრავალსაუკუნოვანი სეზონური ტრადიციები კვლავაც ცოცხალია
თურქეთი მიზნად ისახავს გახდეს მსხვილი მოთამაშე გლობალურ იშვიათ მიწათა ელემენტების ბაზარზე
აშშ-ჩინეთს შორის მზარდი სავაჭრო ომის დროს თურქეთში აღმოჩენილი იშვიათ მიწათა ელემენტების დიდი საბადოები, შესაძლოა, თურქეთს მაღალტექნოლოგიური საკომუნიკაციო და თავდაცვითი პროდუქტების წამყვან მწარმოებლად ჩამოყალიბებაში დაეხმაროს.
ოსმან ჰამდი ბეის პორტრეტი აუქციონზე 1,5 მილიონ დოლარად გამოიტანეს
ერდოღანის სპარსეთის ყურეში ვიზიტის მთავარი თემები უსაფრთხოება და ორმხრივი ურთიერთობებია
თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი ქუვეითში, კატარსა და ომანში ხაზს უსვამს ანკარის მცდელობებს გააღრმავოს ეკონომიკური კავშირები, ხოლო რეგიონში, ღაზიდან სპარსეთის ყურემდე, არსებული უსაფრთხოების პრობლემების გადაწყვეტას ცდილობს.
თუ გამოტოვეთ: სოციალურ ქსელებზე უარის თქმა შეიძლება ბედნიერების გასაღები იყოს
სწორი არჩევანი: თურქული სახელმწიფოები ერთიანობას საერთო ანბანით ეძებენ
მატარებლები ჩინეთიდან: ცენტრალური დერეფანი თურქეთს აზია-ევროპის კავშირის ცენტრში აყენებს
შეამცირებს თუ არა Apple-ის შეთანხმება იშვიათ ელემენეტზე აშშ-ის დამოკიდებულებას ჩინეთზე?
პროტოტიპიდან ძალაუფლების სიმბოლოდ: როგორ მოიპოვა KAAN-მა გლობალური ნდობა?
„Gemini უკვე ოპერაციული სისტემაა“: Google-ის I/O ასევე ახდენს მომავლის რებრენდინგს
ვანის „მფრინავი თევზები“ ათასობით ადამიანს მიგრაციის სანახაობის საყურებლად იზიდავს
Skype-ის დახურვამ უნდა შეგვახსენოს თუ არა, რომ ტექნოლოგია არავის უცდის?
ერდოღანი და მელონი ხვდებიან: რა იქნება იტალია-თურქეთის ურთიერთობების შემდეგი ნაბიჯები?
თურქეთმა დაგმო ისრაელის თავდასხმები ღაზაში და საერთაშორისო საზოგადოებას ქმედებისკენ მოუწოდა
ლიბანის გრძელი გზა სირიის გავლენისგან გასათავისუფლებლად
