ჰონგ-კონგში ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 128-მდე გაიზარდა
ადგილობრივი მედიის ცნობით, შემთხვევის შემდეგ სულ მცირე 280 ადამიანი კვლავ დაკარგულად ითვლება.
გერმანია: ევროკავშირის თავდაცვის პროგრამებში „გეოსტრატეგიული პარტნიორი“ თურქეთი უნდა ჩაერთოს
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვადეფულმა ანკარასთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის პირობა დადო და განაცხადა, რომ ევროკავშირის 173 მილიარდი დოლარის ღირებულების თავდაცვის შესყიდვების ერთობლივ პროგრამაში თურქეთიც უნდა ჩაერთოს.
ერმაკი: სანამ ზელენსკი ლიდერია, უკრაინა ტერიტორიებს არ დათმობს
უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის უფროსმა თანაშემწემ, ერმაკმა განაცხადა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ტერიტორიულ დათმობებზე არ წავა. კიევი უარყოფს რუსეთის მოთხოვნებს და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს აშშ-ის პროექტს, რომელიც ტერიტორიულ დათმობებს გულისხმობს
ტრამპმა სისთან შეხვედრის შემდეგ იაპონიას ტაივანთან დაკავშირებული რიტორიკის შერბილებისკენ მოუწოდა
იაპონიის პრემიერ-მინისტრის განცხადებებით გაბრაზებულმა ჩინეთის პრეზიდენტმა სიმ სატელეფონო საუბრის თითქმის ნახევარი ტრამპზე ზეწოლაში გაატარა, რაც პეკინის მიერ ავტონომიურ კუნძულზე პრეტენზიას ეხებოდა.
ტრამპმა განაცხადა, რომ აშშ „მესამე სამყაროს ქვეყნებიდან მიგრაციას სამუდამოდ შეაჩერებს"
აშშ-ის პრეზიდენტმა „ბაიდენის მიერ მილიონობით უკანონო მიღების“ შეწყვეტის პირობა დადო.
ჰონგ-კონგში საცხოვრებელ კორპუსში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 55-მდე გაიზარდა
ჰონგ-კონგის პოლიციამ „გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის“ ბრალდებით სამი პირი დააკავა მას შემდეგ, რაც ანტიკორუფციულმა სამსახურმა იმ შენობების სარემონტო პროექტთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება, სადაც ხანძარი გაჩნდა.
ალჟირის პრეზიდენტი: „ისრაელის აგრესია პალესტინას ბოლოს ვერ მოუღებს“
აბდელმაჯიდ ტებუნმა განაცხადა: „ალჟირი ოკუპირებულ პალესტინაში მყოფი ძმების მხარდაჭერას გააგრძელებს და მათი კანონიერი უფლებების დასაცავად ყველაფერს გააკეთებს“.
